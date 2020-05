Da lunedì parchi, aree verdi, municipio e biblioteca di Curtatone riaprono al pubblico

CURTATONE Dopo due settimane di ulteriori divieti imposti dall’ordinanza del sindaco Carlo Bottani, ora anche i parchi pubblici, le aree verdi, la biblioteca comunale ed il municipio di Curtatone sono pronti a riaprire. Gli spazi torneranno ad essere a disposizione delle cittadinanza da lunedì.

La ripartenza era stata volutamente graduale tanto che per due settimane, in concomitanza con l’inizio della Fase 2, due ordinanze specifiche del sindaco aveva vietato l’apertura dei parchi: un modo per tutelare la salute delle persone e, con essa, evitare una nuova diffusione del Coronavirus. Divieti e precauzioni – anche se l’indicazione è sempre quella di non creare assembramenti e di rispettare le norme anticontagio – che cesseranno a partire da lunedì prossimo, 18 maggio, così come reso noto nel tardo pomeriggio di ieri da Corte Spagnola.

La decisione di prorogare la chiusura degli spazi verdi del territorio era stata presa, come riferito nelle scorse settimane dal primo cittadino dopo aver sentito il parere dei medici di base del territorio e dei pediatri in un’ottica di maggiore attenzione alla salute delle persone, volta a garantire un rapido ritorno ad una vita normale.

I parchi e le aree verdi del territorio, come annunciato ieri da Corte Spagnola, non saranno però i soli luoghi che torneranno a disposizione dei cittadini: da lunedì riapriranno, infatti, al pubblico la biblioteca comunale – situata a Corte Spagnola – ed il municipio che erano stati chiusi in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19. Nello specifico, gli uffici comunali erano a disposizione per le sole emergenze. Valentina Gambini