Famigliari ammessi in ospedale ma solo se sani e con mascherina

MANTOVA – Mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione de Coranavirrus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini. Questo, almeno, è l’intento della Regione Lombardia nell’emanazione di alcune regole da seguire nei confronti dei pazienti ricoverati im tutti i plessi ospedalieri della provincia di Mantova. Sono quindi autorizzati ad accedere al cospetto del soggetto ricoverato solo i famigliari più stretti e uno per volta e solo dopo avere igienizzato le mani e con mascherina. I sanitari, inoltre, chiedono che il parente visitatore non presenti patoligie influnezali.