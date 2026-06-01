Furto da 4.000 euro in un cantiere a Canneto sull’Oglio: incastrato dalle telecamere e denunciato un 61enne

CANNETO SULL’OGLIO. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di chiudere il cerchio in pochi giorni su un furto messo a segno all’interno di un cantiere edile in fase di allestimento. I Carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 61 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’operazione si inserisce nell’ambito del potenziamento del controllo del territorio, secondo le linee d’azione condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

Il furto della strumentazione professionale

Il colpo era stato messo a segno ai danni di un cantiere edile in allestimento nel territorio comunale. I malviventi erano riusciti a sottrarre una livella laser professionale, uno strumento di alta precisione il cui valore commerciale sfiora i 4.000 euro. Un danno rilevante per la ditta incaricata dei lavori.

Le indagini e l’identificazione

I militari dell’Arma, scattato l’allarme, si sono recati sul posto per i primi rilievi e hanno avviato le indagini partendo dall’analisi dei sistemi di sorveglianza della zona. I filmati registrati dagli occhi elettronici hanno fornito elementi decisivi per ricostruire la dinamica dell’evento. Nel giro di pochi giorni, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 61enne, facendo scattare la denuncia a piede libero.