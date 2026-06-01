Colpo della banda dei superalcolici a Castiglione delle Stiviere: sei giovani denunciati, recuperata refurtiva da 2.000 euro

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Un furto fulmineo risolto nel giro di pochissime ore grazie all’efficacia delle telecamere e alla rapidità d’azione dei militari. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno individuato e denunciato sei giovanissimi ritenuti responsabili di un ingente furto ai danni di un bar del centro della cittadina morenica.

L’operazione è scattata nell’ambito del potenziamento del controllo del territorio pianificato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sotto la presidenza del Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

Il furto nella notte

I malviventi sono entrati in azione durante le ore notturne, forzando la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. Una volta all’interno, hanno razziato gli scaffali facendo incetta di numerose bottiglie di alcolici e superalcolici pregiati, per un valore commerciale complessivo stimato intorno ai 2.000 euro.

Le indagini lampo e i sei denunciati

La svolta è arrivata immediatamente dopo il sopralluogo dei Carabinieri. L’analisi accurata dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza del locale ha permesso agli investigatori di identificare i sospettati nel giro di poche ore, rintracciandoli e recuperando l’intera refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

I presunti autori del colpo – deferiti alla Procura della Repubblica ordinaria e a quella per i minorenni con l’accusa di furto aggravato in concorso – sono cinque ragazzi e una ragazza. Nel dettaglio si tratta di una ventenne residente a Lonato (BS), tre ventenni e un diciannovenne del posto, e un minore di 16 anni, anch’egli residente a Castiglione delle Stiviere.

Spunta anche un tirapugni

La posizione di uno dei giovani fermati si è ulteriormente aggravata durante le perquisizioni: il ragazzo è stato infatti trovato in possesso di un tirapugni metallico. Per lui è scattata una seconda denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.