MANTOVA Come prevede l’ordinanza e ministeriale e regionale sul coronavirus, il Consiglio Comunale di Mantova in programma martedì 25 febbraio, alle 18, nella sala Consiliare del Palazzo Municipale, in via Roma 39, sarà a porte chiuse. Pertanto, non è ammessa la presenza del pubblico. Sarà garantita la diretta in streaming sul sito istituzionale www.comune.mantova.gov.it