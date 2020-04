Fiasconaro (M5S): “Mascherine a prezzi calmierati”

MANTOVA “Presso Regione Lombardia è stato istituito un tavolo di lavoro nominato il “Patto per lo sviluppo”. Il tavolo comprende le forze di maggioranza e le parti interessate per organizzare la cosiddetta Fase 2″, afferma Andrea Fiasconaro (M5S).

“Vanno infatti definiti canali solidi per il recupero dei dispositivi di protezione individuali, in particolare per garantire la loro accessibilità alle imprese a prezzi calmierati. Si è convenuto inoltre, di creare diversi tavoli in merito alla sicurezza sanitaria sul lavoro, rilancio economico, trasporto pubblico locale (con lo scopo di garantire le distanze di sicurezza) e le questioni lavorative che dovranno essere concordardate anche coi sindacati. Si è parlato di coinvolgere i territori e convogliare le possibili richieste presso questo tavolo regionale, per esempio tramite l’aiuto delle camere di commercio.

Infine, abbiamo chiesto di lavorare in sinergia con il Governo e di valutare l’impiego della Commissione regionale Attività produttive per tutti gli approfondimenti del caso. Nulla può essere lasciato intentato.

Riteniamo inoltre che sia necessaria una maggior chiarezza nella comunicazione delle misure economiche del Governo”, conclude.