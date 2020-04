Gallera, i ricoverati giù di 57 unità

MILANO Oggi il dato importante e’ quello dei

ricoverati che scendono di 57 unita’, ieri c’era stato

un’oscillazione in piu’ e oggi diminuiscono. E’ un dato molto

positivo come quello delle terapie intensive che crescono solo

di 2. Aumentano anche coloro che sono guariti (+323) rispetto a

ieri e, dopo tanti giorni, forse c’e’ una riduzione anche dei

decessi’.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla

pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto

sull’emergenza coronavirus.

L’assessore ha posto ancora una volta l’attenzione sul dato di

Milano che ‘oscilla e che non possiamo ancora considerare sotto

controllo’. Da qui anche l’invito a non scendere nei cortili con

i vicini di casa. ‘.