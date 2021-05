Basket serie A2 m – Veideman: “Staff, con Ravenna la prima di tre finali”

MANTOVA Dopo un eccellente girone d’andata del girone Azzurro, gli Stings inizieranno domani dal Pala Costa di Ravenna la serie di tre match point che, salvo incredibili cataclismi, condurranno i biancorossi ai playoff. Ravenna è già stata battuta all’andata grazie alla tripla a fil di sirena di Lorenzo Maspero. Il primo di due tiri ricchi di clutch che hanno consegnato alla Staff quattro dei sei punti conquistati in questo girone che attualmente valgono il secondo posto in classifica. Un ruolino di marcia che non pone gli Stings davanti al bivio se andare o meno ai playoff ma solamente davanti a quello di quando andarci. Potrebbe essere già decisivo riuscire a infliggere il secondo dispiacere ai romagnoli di coach Cancellieri, per questo in casa biancorosso l’attenzione è molto alta: «Penso che abbiamo trovato il nostro ritmo – afferma Rain Veideman – anche il coach è arrivato da qualche mese e c’era bisogno di conoscersi. Questo girone è come un mini playoff per noi, ogni partita è molto importante ed in questo genere di gare ogni dettaglio fa la differenza. Noi ci concentriamo su una gara alla volta e così proviamo a dare il nostro meglio ogni volta».

Sul versante romagnolo è il play Marco Venuto a presentare la partita: «Fisicamente stiamo bene, il lavoro fatto da gennaio a oggi si sta vedendo e ci presentiamo pronti a questa gara sotto ogni punto di vista. Quella con Mantova è la prima di tre finali e va giocata come tale, con l’energia e la carica giusta, usando la nostra fisicità per spezzare i loro giochi. Questa volta dipendiamo soltanto da noi stessi e faremo tutto ciò che è in nostro potere per centrare l’obiettivo». Le squadre comunicano di essere al completo anche se in casa Stings tiene banco la situazione di David Weaver. La partita sarà trasmessa in diretta su ÈTV-Rete7, oltre naturalmente che sulla piattaforma streaming Lnp Tv. Gli Stings sono due punti sotto la capolista Trapani, e quarto punti sopra il terzetto formato da Ravenna, Pistoia e Cento: le prime quattro classificate accederanno ai playoff. Piacenza a 2 è ormai prossima al finire la stagione.

Leonardo Piva