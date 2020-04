Il Comune di Viadana lancia una raccolta fondi per aiutare cittadini e aziende

VIADANA – Nei giorni scorsi è stata attivato il conto corrente del Comune di Viadana per la raccolta di fondi a sostegno di chi è in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in atto. A seguito della grave situazione generale provocata dall’emergenza coronavirus, l’amministrazione, con deliberazione di giunta del 25 marzo, ha promosso una raccolta fondi locale e ha aperto un conto corrente dedicato per agevolare la raccolta delle donazioni a favore dell’ente locale.

«Chi volesse e potesse dare il proprio contributo a questo fondo di solidarietà – sottolineano da Palazzo Matteotti – può fare un versamento sulll’IBAN: IT41J0569658020000009500X53 presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio usando la causale: “Comune di Viadana -Fondo di solidarietà per emergenza COVID-19”.

«I fondi raccolti – precisa il primo cittadino Alessandro Cavallari – saranno destinati al territorio di Viadana per iniziative di solidarietà finalizzate al sostegno dei cittadini e delle realtà economiche in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. I criteri di assegnazione delle risorse verranno definiti con specifico provvedimento che terrà conto delle reali e concrete necessità di chi si trova in situazione di emergenza. Il tuo aiuto è importante per aiutarci a sconfiggere il coronavirus, partecipa alla raccolta fondi per sostenere chi è in difficoltà».