La Canottieri Mincio chiude i battenti fino al 3 aprile

MANTOVA È con grande dispiacere che il consiglio di amministrazione viste le chiare indicazioni del presidente del consiglio riassunte nel DPCM del 9 marzo 2020 ha deciso suo malgrado di chiudere fino al 03 Aprile la sede.

La Canottieri Mincio è per i mantovani tutti sinonimo di aggregazione per i singoli e per le famiglie, di vita all’aria aperta, di sport e condivisione.

Oggi lo sforzo che viene chiesto ad ognuno per combattere o quantomeno arginare il virus che minaccia noi e le nostre famiglie si traduce in uno slogan tanto semplice quanto drammatico: STATE IN CASA.

Il messaggio che il cda di concerto con il collegio sindacale vuole dare ai propri soci in questi giorni difficili è proprio questo: STIAMO IN CASA.

Ecco dunque la sofferta decisione di chiudere temporaneamente la nostra bellissima sede che inevitabilmente diventerebbe stimolo all’uscita di casa e all’aggregazione.