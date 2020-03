“La cucina contadina a casa tua”. Anche gli agriturismi autorizzati a portare il cibo a casa

Il consiglio regionale della Lombardia, martedì 31 marzo 2020, ha approvato un provvedimento urgente che autorizza anche gli agriturismi a consegnare cibo a domicilio, per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 151, comma 2, lettera b), della legge regionale di settore. Anche gli agriturismi potranno svolgere questo delicato servizio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di protezione personale, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. I cittadini, quindi, potranno ordinare i piatti preferiti, i menù stagionali, le specialità tradizionali, per non disperdere il grande patrimonio gastronomico della cucina contadina, incentrato sulla famiglia rurale, sui prodotti, sui territori e sul lavoro agricoli. E’ questo, anche, un modo per non rinunciare alla capacità rigenerante del cibo di campagna, ai sapori autentici, alle ricette tradizionali, al gusto della stagionalità e alla cultura della religiosità popolare. Anche la cucina contadina, infatti, è fonte della cultura mantovana, di salute fisica e sociale, in definitiva del buon mangiare, custodito dalle rasdore, figure centrali del benessere di campagna. Per informazioni sugli agriturismi che hanno aderito all’iniziativa: www.agriturismomantova.it , profilo Fb Consorzio agrituristico mantovano, telefono 3292127504..