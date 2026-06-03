Il futuro? con Its Academy è “zero sbatti”

MANTOVA Chi esce dalle scuole superiori spesso non ha ancora ben chiaro quale possa essere il proprio futuro, sia nella prosecuzione degli studi che per l’eventuale ingresso nel mondo del lavoro. Per questo è fondamentale focalizzare l’attenzione sugli obiettivi professionali e il percorso che meglio si addice agli stessi e allo studente.

Chi invece ha intrapreso la strada universitaria potrebbe incappare nell’indecisione di potercela fare o meno a laurearsi o non aver più voglia di proseguire perché resosi conto che non è la sua strada. Al pari chi lavora potrebbe non essere soddisfatto del proprio impiego così come un genitore potrebbe volere per i propri figli un consiglio da esperti che sappiano indicare loro la strada giusta da percorrere.

In tutti questi casi Its Academy Mantova offre una bussola. Orientatori, tutor e coordinatori didattici sono disponibili per ascoltare ogni singola situazione e consigliare in ambito agroalimentare quale potrebbe essere la migliore soluzione per il proprio futuro. I due corsi biennali post diploma di Its Academy, in tecnico superiore per la Digital e Green Transition e tecnico superiore in Food Quality & Safety, accolgono ragazzi e adulti con diploma in classi di circa 20 studenti ognuna, seguiti costantemente dalla gestione delle ore di didattica in aula, in laboratorio, in azienda sino alla scelta dello stage e all’inserimento lavorativo (Its Academy collabora sul territorio con più di 120 aziende del settore agroalimentare) passando per la preparazione di project work ed esperienze di mobilità internazionale.

I corsi si svolgono in presenza a Mantova al centro congressi MaMu, nella sede dell’Istituto Strozzi a Dosso del Corso e a breve anche al nuovissimo polo laboratoriale “Mantova Agrotech Labs Centre” in zona Anconetta.

Quasi la metà delle ore previste si svolge fuori dall’aula, in visita ad aziende o in stage, anche all’estero, spesso a ricoprire ruoli dinamici e all’aria aperta. In dotazione ci sono nuovissimi laboratori e attrezzature high tech (simulatori, drone con camera multispettrale, software per l’agricoltura di precisione, robot quadrupede, serra 4.0, vigneto 4.0, trattore di ultima generazione, attrezzatura digitalizzata per analisi chimiche e biotecnologiche). I materiali didattici sono forniti direttamente dai docenti e sono a disposizione in piattaforma digitale cui accedono gli studenti. I docenti dei corsi Its provengono sia dal mondo universitario, sia dalle scuole superiori ma per il 65% delle ore la docenza è erogata da professionisti, imprenditori, e responsabili aziendali per formare i tecnici superiori con criteri tecnologicamente avanzati, utili al mondo del lavoro in ambito agricolo, zootecnico e della trasformazione alimentare con cui si confronteranno al termine del percorso. Inoltre la prospettiva di occupazione entro un anno dal diploma è molto elevata: ben l’89%. Chi può darti di più? L’accesso ai percorsi è regolato secondo le norme del Ministero dell’Istruzione e del Merito e avviene dopo aver superato un test scritto con quesiti a risposta multipla, seguito da un colloquio attitudinale.

A tal fine la prossima data utile per accedere ai corsi biennali sarà: registrazione entro il 12 giugno 2026 e prova il 15 giugno 2026, con richiesta da effettuarsi tramite compilazione del form sul sito www.itsagroalimentaremn.it/iscrizioni o in presenza presso la segreteria di Its al MaMu in largo Pradella 1 (segreteria@itsagroalimentaremn.it).

In sostanza Its Academy è veramente “#zerosbatti” con tutor a completa disposizione, niente libri, lezioni sul campo all’aria aperta, stage garantito, altissima probabilità di lavorare nel settore agrifood non appena diplomati. Il motto di Its Academy è “Learning by doing”: imparare facendo.