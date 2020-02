L’Auser di Ostiglia ha deciso di sospendere il trasporto protetto Auser

OSTIGLIA – Su disposizione regionale, e in via precauzionale, Auser di Ostiglia ha sospeso da oggi, fino al 1° marzo, il servizio di trasporto protetto verso le strutture ospedaliere. In attuazione delle disposizioni ricevute dal direttore regionale Inps a decorrere da oggi 24 febbraio 2020, fino a successiva nota, le strutture Inps del territorio provinciale, compresa Ostiglia, garantiranno il servizio all’utenza con presidio dei canali telematici in uso ed attivazione di numeri telefonici dedicati, in sostituzione dell’accesso agli sportelli. In via precauzionale, fino al 1 marzo 2020 è stata, inoltre, disposta la chiusura degli uffici comunali al pubblico, garantendo la reperibilità* ai seguenti numeri telefonici: servizio Polizia Locale: 0386/300254, Servizi Demografici 0386/300221, Servizi Sociali 0386/300241, Servizi alla Persona 0386/300232, Settore Affari Generali e Finanziario 0386/300217 – 266, Settore Tecnico 0386/300274, Settore Cultura 0386/300281 – 291. Martedi 25 febbraio è annullato il mercato settimanale, così come il mercato contadino di sabato 29 febbraio. Ogni altra misura di prevenzione è indicata nell’ordinanza del sindaco (sulla base delle disposizioni ministerialice regionali, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostiglia e su ogni altro canale di informazione istituzionale.