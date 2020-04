OPI Mantova: vicini ai colleghi e agli ospiti delle Rsa

MANTOVA Sono 2.000 le mascherine che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Mantova ha donato prevalentemente alle Rsa della provincia, per sostenere le attività di assistenza infermieristica residenziale e territoriale ed anche per i liberi professionisti che operano in queste strutture e necessitano di lavorare in sicurezza oltre a garantire la stessa sicurezza agli assistiti.

Le consegne sono state effettuate personalmente dai Consiglieri dell’Ordine, tra cui il Presidente Andrea Guandalini e la Vice Presidente Beniamina Filippi che ha anche curato la parte organizzativa.

Partendo da Castiglione delle Stiviere, passando per Asola, Viadana, Suzzra, Mantova, S.Benedetto, Quistello, Ostiglia e Sermide si sono raggiunte 28 Rsa, piccoli Ospedali e Centri Residenziali.

Questa iniziativa è stata un’occasione per essere vicini ai colleghi e alle organizzazioni del socio sanitario assistenziale che stanno combattendo contro la pandemia del Covid19 ed ha permesso altresì di scambiare opinioni sull’andamento delle attività di assistenza e suggerimenti che potranno servire in futuro, sia in termini operativi che di formazione professionale.