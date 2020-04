Palazzi annuncia strisce blu gratuite nelle ultime 2 ore e Mondadori gratis

MANTOVA Un messaggio di speranza è stato diramato ieri dal sindaco Mattia Palazzi tramite i social network del Comune. Il pensiero va fisso alla “ricostruzione” e a quella Fase 2 denominata “Piano Mantova”, della quale uno dei primi tasselli è quello che va a interessare il tessuto commerciale con una serie articolata di iniziative. Al di là degli aspetti economici di sostegno diretto (l’abbassamento dell’Imu ai proprietari che abbasseranno il canone ai propri affittuari) Palazzi ha annunciato anche alcune misure pratiche, in accoglimento alle richieste di Confcommercio e Confesercenti. Intanto, per quanto riguarda la politica dei parcheggi, l’amministrazione assicura la completa gratuità dei 350 posti del nuovo parcheggio Pradella (ex Mondadori) da giugno a dicembre, sino a un massimo di 3 ore. Agevolazione che verrà estesa anche alle strisce blu del centro, nelle ultime 2 ore. Ciò significa che dalle 18 in poi non si pagherà la sosta in centro. Tale misura andrà incontro a un ripensamento degli orari dei negozi, i quali verranno incentivati nelle aperture serali con il pieno appoggio delle associazioni di categoria.

Da ultimo, il sindaco ha annunciato che anche la politica della mobilità cittadina verrà modificata in ragione di una rivitalizzazione del centro: posto che sugli autobus verranno mantenute le limitazioni di sicurezza, ci sarà più spazio per le bici: anche quelle tipo Mobike, di cui sono in arrivo altre 200 con pedalata assistita.