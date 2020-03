Positivo al Coronavirus anche il presidente di Confindustria Mantova Edgardo Bianchi. Lubiam chiusa da domani

MANTOVA Il presidente di Confindustria Mantova, Edgardo Bianchi, è risultato positivo al coronavirus. Il titolare della Lubiam “E’ sfebbrato ed è sotto controllo medico”. La direzione ha comunicato contestualmente che l’azienda sarà chiusa da domani per procedere ad una sanificazione e ha spiegato che per chi non ha avuto stretti contatti con “non ci sono ragioni di preoccupazione”. L’uomo ha comunicato la sua condizione con un messaggio ai dipendenti specificando che “a seguito di sintomi influenzali, si è volontariamente sottoposto a tampone” che ha dato l’esito non sperato. L’industriale “ha già personalmente informato tutte le persone che a sua memoria sono state a stretto contatto con lui, compresa la famiglia, e tutti sono già in quarantena volontaria”.