Asola – Ubriachi e troppe risse: i Carabinieri chiudono il bar Matrix

ASOLA Troppe risse, ubriachi e in generale una situazione che per i residenti nei pressi del bar Matrix, in via Marino Parenti, era diventata particolarmente difficile da sopportare. Per questo i carabinieri di Asola, dopo osservazioni e indagini, su disposizione del questore di Mantova nella giornata di martedì hanno applicato i sigilli al bar, che dovrà rimanere chiuso per otto giorni. Disposizioni simili erano state applicate anche il 15 aprile 2015 e il 29 settembre del 2020.

A far partire le indagini erano stati proprio i residenti in zona, vistisi costretti più di una volta ad allertare le forze dell’ordine per continue liti tra avventori, spesso ubriachi, che hanno richiesto intervento di ambulanze del 118 e pattuglie dell’Arma creando in una parola una situazione di allarme sociale. Da qui quindi tutte le risultanze delle indagini sono state passate alla questura che ha emanato il provvedimento di sospensione delle attività per una durata di otto giorni. I cc ricordano che la sospensione non ha il fine di sanzionare l’operato del titolare, ma di cercare di prevenire e fermare la situazione di disagio.