Tennis tavolo – Michela Brunelli: “I Giochi nel 2021 saranno un’esperienza nuova”

BUSSOLENGO (VR) «Nel giro di pochi giorni ho ricevuto la notizia della mia qualificazione olimpica e quella del rinvio di Tokyo 2020». Ci scherza su Michela Brunelli, atleta azzurra paralimpica e tesserata da quest’anno per la Brunetti Castel Goffredo. «Sono d’accordo – prosegue – per tanti motivi. In primis per l’emergenza Coronavirus, poi perché gli atleti devono andare là preparati. Vi erano anche nazioni che si rifiutavano di partecipare ad agosto. O ci siamo tutti, oppure…». Non è comunque facile in queste settimane allenarsi in casa e mantenere la concentrazione: «Io sono anche fortunata: ho il tavolo in garage e un robot che lancia le palline. Non è come giocare con uno sparring umano, ma ci si arrangia. Spero questa situazione duri il meno possibile. Un anno in più per le Paralimpiadi? Nessun problema, almeno per me. Certo, programmi il lavoro sui quattro anni, fai tanti sacrifici anche per avere un equilibrio con la vita privata, arrivi a toccare l’obiettivo e questo si allontana. Mettiamola così: sarà un’esperienza nuova questa Olimpiade posticipata e potrò dire: io c’ero».