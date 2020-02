Prosa, salta lo spettacolo “Il piacere dell’onestà” con Vanessa Gravina

MANTOVA Lo spettacolo “Il piacere dell’onestà” con Vanessa Gravina e Geppy Gleijeses previsto per il 26 febbraio al Teatro Sociale di Mantova è ANNULLATO a causa dell’ordinanza del Ministero della Salute in accordo con Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (corona-virus). I biglietti venduti saranno rimborsati, a partire da venerdì 28 febbraio e non oltre il 13 di marzo, nei punti vendita presso cui sono stati acquistati: è quindi necessario recarsi fisicamente negli esercizi commerciali dove sono stati ritirati. I biglietti acquistati online saranno riaccreditati sul conto da cui è stato effettuato il pagamento.

Confermato invece l’ultimo appuntamento della stagione di prosa della Fondazione Artioli: Silvio Orlando vi aspetta al Sociale il 12 marzo alle ore 21 con “Si nota all’imbrunire”, dramma contemporaneo sul tema della solitudine firmato da Lucia Calamaro.