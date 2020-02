Apam, bus in servizio con orario feriale non scolastico

MANTOVA APAM informa che il servizio si sta svolgendo regolarmente e, in seguito alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e alla conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado, fino a sabato 29 febbraio 2020 il trasporto pubblico urbano e interurbano effettuerà

l’orario feriale non scolastico.

Si invitano pertanto gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del sito www.apam.it.

Invitiamo tutta la cittadinanza ad utilizzare i mezzi pubblici come d’abitudine, prestando

attenzione a quanto previsto dagli Enti preposti alla tutela della salute pubblica, ovvero

adottando alcune semplici misure igieniche quali lavarsi spesso le mani e tossire all’interno del

gomito o di un fazzoletto monouso.

Per maggiori dettagli, è possibile a consultare la sezione dedicata sul sito di Regione Lombardia

www.regionelombardia.it.

Per ulteriori informazioni invitiamo i nostri utenti a consultare il sito www.apam.it oppure a

contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività

comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via

WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine

ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.

È inoltre possibile rivolgersi all’APAM Infopoint di Piazza Cavallotti a Mantova che è

regolarmente aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 e il sabato

dalle ore 7.30 alle ore 13.30.