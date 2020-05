Riapertura 19 maggio: documneto unitario delle Regionei a Conte. Stasera incontro al vertice

MILANO – “Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che e’ il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di oggi a tutti i governatori e che si e’ dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedi’, quando alcune nuove attivita’ produttive potranno ripartire con linee guida condivise”.

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vista della nuova riunione in programma questa sera tra le Regioni e il Governo.

“La Lombardia – spiega Fontana – conferma la volonta’ di voler riaprire le attivita’ previste per il 18 maggio: cio’ avverra’ nel rispetto della sicurezza sanitaria. Sono certo che sia i cittadini, sia gli operatori dei vari settori sapranno comportarsi in modo responsabile e nel rispetto delle regole”.