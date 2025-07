A Curtatone con l’Informagiovani di Mantova per parlare di concorsi pubblici

MANTOVA/CURTATONE Secondo appuntamento a cura dell’Informagiovani di Mantova a Curtatone all’interno del Progetto Giovani (in)Formati finanziato dal bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2024”. Martedì 22 luglio, alle 15.30, presso l’Informagiovani di Curtatone, in piazza Corte Spagnola 3, le operatrici dell’Informagiovani di Mantova prenderanno in esame il tema dei concorsi pubblici e di come affrontarli al meglio. Verranno fatti focus su argomenti come la tipologia di contratti, la struttura di un bando di concorso, le modalità di selezione, oltre ad una presentazione di possibili ed ipotetiche domande che potrebbero essere proposte al candidato in sede di concorso. L’incontro è ad accesso libero e gratuito per il pubblico Per informazioni all’Informagiovani di Mantova: Whatsapp 331 1729118 – mail informagiovani@comune.mantova.it .