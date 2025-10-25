Addio a Franco Bondi, storico manager del colorificio Freddi San Giorgio

MANTOVA Si è spento a 82 anni Franco Bondi, manager di lungo corso, per anni al vertice del colorificio Freddi San Giorgio, del quale fu amministratore delegato. Fu lui, assieme all’imprenditore Romano Freddi che aveva rilevato lo stabilimento, che negli anni ‘80 aveva dato corso a un percorso di risanamento dell’azienda di Virgiliana, puntando soprattutto sulla eccellente qualità dei prodotti, forte anche della sinergia con lo stabilimento di Thiene, nel vicentino, anch’esso orbitante nella galassia del gruppo Freddi. L’impresa ha dovuto poi affrontare nel 2018 i momenti difficili delle inchieste giudiziarie legate all’inquinamento del Sin mantovano sui laghi di Mantova, ove la Freddi-San Giorgio venne ritenuta responsabile di contaminazioni e mancate bonifiche. Bondi stesso, all’epoca amministratore delegato, dovette seguire le vicende avverse del colorificio, sino al fallimento del 2023 – non senza dichiarare infondate le accuse di inquinamento da clorurati e composti aromatici riscontrati nel sottosuolo dello stabilimento, ma probabilmente risalenti a tempi precedenti la sua gestione. Bondi, che era nativo di Sesaina, è scomparso venerdì 23 ottobre. Lascia la moglie Ivana e i figli Cinzia e Manuel. Il rito funebre si terrà oggi (25 ottobre) alle ore 10 nella chiesa di San Barnaba di via Chiassi, in città.