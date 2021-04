Affidati i lavori per sistemare la copertura del Centro servizi Swartz di Lunetta

MANTOVA Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori per sistemare la copertura del Centro servizi Swartz di Lunetta. La decisione è stata presa dagli uffici dei Lavori Pubblici del Comune di Mantova dopo la costatazione che il tetto dell’edificio di viale Lombardia 18 era stato danneggiato in conseguenza delle precipitazioni intense che si sono verificate nei mesi scorsi. Le abbondanti piogge hanno causato infiltrazioni di acqua nei locali del centro servizi, pertanto si è reso necessario un intervento immediato per consentire l’utilizzo dei locali in sicurezza. L’intervento di manutenzione per riparare la copertura metallica comporterà una spesa di 2.696 euro. “Finalmente la Biblioteca del Centro Aaron Swartz – ha annunciato l’assessore alle Biblioteche del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna – recupera appieno la sicurezza degli spazi e delle collezioni. Nel corso degli anni i problemi strutturali hanno parzialmente compromesso le attività: con i lavori di adeguamento che stiamo per intraprendere gli utenti e i volontari dell’associazione Papillon ritroveranno uno spazio comodo, sicuro e accogliente per svolgere le letture, consultare libri e realizzare attività culturali. Stiamo per riconsegnare ai cittadini uno spazio per la socialità che, passata la pandemia, potrà recuperare le funzioni di animazione culturale e di aggregazione sociale per i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani”.