Aggredito nei pressi della discoteca Mascara

MANTOVA – Un 23enne è rimasto vittima di un’aggressione l’altra notte nei pressi della discoteca Mascara in viale della Favorita. Sul posto è intervenuto il personale di un’ambulanza di Porto Emergenza che ha trasportato il giovane al pronto soccorso del Poma per le cure del caso. Non risulta che ci sia stato l’intervento di forze dell’ordine per accertamenti su quanto accaduto. Il 23enne avrebbe riportato delle lesioni di lieve entità. Eventuali indagini scatteranno dopo una eventuale querela di parte.