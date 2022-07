Tamburello – La Juniores del Guidizzolo è campione regionale

Guidizzolo Entusiasmo alle stelle in casa Virtus Guidizzolo, a seguito del prestigioso successo colto dai giovani del club mantovano. La Juniores ha conquistato con pieno merito il titolo regionale di categoria. Domenica scorsa, i ragazzi diretti da Giancarlo Grandi, che riveste pure il ruolo di presidente del sodalizio guidizzolese, hanno superato sullo sferisterio bergamasco di San Paolo D’Argon i pari età del Nigoline, con il punteggio di 2-0 (parziali 6-3, 6-4).

Gli atleti in maglia rossa in questa sfida, che ha pure assegnato il pass per le finali nazionali di categoria in programma nelle prossime settimane, hanno dimostrato di avere talento, qualità di gioco e tanto carattere.

I neo campioni regionali lombardi sono: Daniele Tencheni, Alessandro Nico, Luca Carnevali, Gianluca Mercante, Cristian Cimarosti e Bruno Rossini. «Un elogio particolare – afferma il presidente e direttore tecnico Giancarlo Grandi – intendo rivolgerlo ai miei ragazzi per come hanno giocato domenica. Inoltre mi sento in dovere di ringraziare tutti i nostri accompagnatori e i nostri tifosi per il sostegno incessante in una giornata estremamente calda. La temperatura sul campo di San Paolo D’Argon si aggirava sui 38/39 gradi».

Paolo Biondo