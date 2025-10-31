Aggressione davanti a scuola: denunciati due giovani

Lo scorso 13 ottobre, a Mantova piazza dei Mille, all’esterno della scuola professionale “Santa Paola”, c’era stata una aggressione ai danni di un 18nne. Motivo della lite uno scambio pregresso di offese avvenuto via social. Gli aggressori, all’arrivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, si erano già dati alla macchia. Il 18nne, residente a San Giorgio Bigarello, era stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino, e di 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, nonché alcuni oggetti atti ad offendere. Per tale motivo era stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Dall’acquisizione delle telecamere presenti sul luogo dell’aggressione, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno condotto un’attività di indagine escutendo alcuni testimoni, ricostruendo così tutte le fasi dell’aggressione ed identificando i 2 fuggitivi: un ragazzo 18nne residente a San Giorgio Bigarello ed un 16nne residente a Castelbelforte.

Il minore, utilizzando delle forbici da elettricista, avrebbe minacciato gli altri due ragazzi, ed uno dei due per difendersi faceva uso dello spray al peperoncino.

I due ragazzi che all’epoca non erano stati identificati dai Carabinieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova ed alla Procura della Repubblica dei Minori di Brescia poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di minacce e porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.