Aggressione in centro: arrestato 28enne con droga addosso

MANTOVA La Squadra Volante della Questura di Mantova, su chiamata dalla Sala Operativa, è intervenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre in una via del centro di Mantova per una segnalazione di un’aggressione perpetrata ai danni di un cittadino originario del Ghana di anni 39, intercettata dalle telecamere di videosorveglianza cittadina.

L’uomo, è stato aggredito al volto, tumefatto per i colpi ricevuti, nonché al corpo con calci, pugni e cinghiate, anche quando era finito disteso in terra privo di sensi. All’arrivo degli agenti, mentre il ferito è stato soccorso dei sanitari e trasportato nel più vicino ospedale, l’aggressore, un ragazzo di origine nigerina di anni 28, già noto alle forze dell’ordine per precedenti condotte di resistenza, è stato prontamente immobilizzato e accompagnato presso gli uffici della Questura.

A seguito di perquisizione è stato rinvenuto all’interno del giubbotto un involucro contenente della sostanza stupefacente, accertato poi essere del tipo hashish. L’arresto è stato convalido con l’applicazione della misura dell’obbligo di firma. L’autore del fatto è stato denunciato inoltre per lesioni aggravate e per detenzione di sostanza stupefacente: la sua penale responsabilità sarà accertato con provvedimento definitivo dall’Autorità Giudiziaria.