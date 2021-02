Agricoltura sostenibile, due convegni on line di Coldiretti

MANTOVA – Doppio appuntamento con la formazione online per Coldiretti Mantova, che sulla propria pagina Facebook organizzerà due convegni in diretta per esplorare il rapporto tra sostenibilità economica e ambientale delle produzioni agricole e zootecniche e il rapporto con il mondo bancario. Sarà presentata, in particolare, l’analisi dei dati di un campione di aziende mantovane che hanno aderito al percorso di consulenza guidato da Lucia Bellini, responsabile dell’Ufficio tecnico, Sandro Garrò, responsabile dell’Ufficio fiscale, e da Alberto Lombardi, responsabile dell’Ufficio economico di Coldiretti Mantova. Il primo convegno, rivolto ad agricoltori e allevatori è stato fissato per giovedì 4 febbraio (ore 10:45), sul tema “Agricoltura sostenibile: come conciliare produttività e impatto ambientale”. Interverranno: Paolo Carra, presidente di Coldiretti Mantova; Paolo Felicetti, dottore commercialista iscritto all’ordine di Perugia (“Il bilancio riclassificato e i principali indici di efficienza”); il professor Gianni Matteo Crovetto, ordinario di Nutrizione e alimentazione animale all’Università di Milano (“Tutela dell’ambiente e produzioni zootecniche sostenibili”). Venerdì 5 febbraio (ore 10:45), passerà sotto la lente di Coldiretti Mantova il tema della “Sostenibilità economica degli investimenti in agricoltura: come cambia il rapporto con il mondo bancario”. Dopo i saluti di Paolo Carra, presidente di Coldiretti Mantova, interverranno Marco Bellocchio, specialista del settore Agrario di Intesa Sanpaolo (“Come rendere bancabile un progetto imprenditoriale”); Emanuele Fontana, responsabile del settore Agri-Agro di Crédit Agricole; Francesco Zoni, responsabile del settore gestione Rischio credito di Crédit Agricole (“Nuovi scenari valutativi per le imprese agricole”). Modererà i due eventi Lucia Bellini, responsabile dell’Ufficio Tecnico di Coldiretti Mantova. I convegni saranno disponibili sulla pagina Facebook di Coldiretti Mantova anche nei giorni successivi.