Alessandra Cappellari a “Unimovie Lombardia”

MANTOVA “Un evento a cui partecipo volentieri, non solo perché conosco personalmente da tempo il partner Accademia09, ma anche perché questa presentazione rappresenta una testimonianza concreta di come l’arte, lo spettacolo, il cinema siano parte integrante di un sistema produttivo che trova il proprio spazio e grande attenzione in Regione Lombardia. Sono certa che la prima filiera del cinema e dell’audiovisivo raggiungerà grandi risultati e potrà essere apripista per altre realtà nazionali”.

Lo ha dichiarato il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandra Cappellari, che domani (mercoledì 16 ottobre) alle 14.30 interverrà alla presentazione di Unimovie, la prima filiera del cinema e dell’audiovisivo in Lombardia, in programma all’Accademia09 (via Tertulliano, 68 – Milano).

Il progetto “Unimovie Lombardia” nasce dalla sinergia tra Accademia 09, CNA Cinema e audiovisivo Milano e Lombardia e le aziende del settore: un’alleanza del cinema e delle arti audiovisive con l’obiettivo di ampliare i rapporti nazionali e internazionali, portando un aumento degli occupati del settore e dell’indotto e promuovendo, oltre allo sviluppo economico, una maggiore visibilità del territorio lombardo a livello nazionale e internazionale.

Dopo i saluti istituzionali la presentazione si svilupperà attraverso panel tematici su alcuni temi strategici per il comparto del cinema e dell’audiovisivo come fare rete; internazionalizzazione; sostenibilità; specificità e impatto economico dell’audiovisivo in Lombardia; digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Oltre ad Alessandra Cappellari, interverrà anche l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.