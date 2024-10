Pnrr per Asst Mantova, Carra (Pd) a Bertolaso: “Quali progetti sono stati attivati per il territorio mantovano?”

MANTOVA “La regione Lombardia ha attivato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per ASST Mantova con cui sono finanziati l’acquisto di apparecchiature e i lavori per la realizzazione di interventi? Se si, quale è lo stato di attivazione per ogni singola iniziativa prevista per il territorio mantovano?”

A chiederlo è Marco Carra, consigliere regionale PD, con una interrogazione a risposta in Commissione Sanità, all’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, per fare il punto della situazione.

“Sono molti i fondi del Pnrr destinati alla sanità lombarda, decine e decine di milioni di euro.

Per ASST Mantova le apparecchiature finanziate dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR ammontano a 7.513.600 euro, mentre le quote del PNRR per i lavori per la realizzazione di interventi ammontano a 50.958.503 euro – spiega il consigliere Carra – cifre importanti che potrebbero migliorare servizi e prestazioni per quanto riguarda le attrezzature mancanti o di nuova tecnologia, così pure per poter procedere a lavori sulle strutture e infrastrutture.

La tempistica è fondamentale per poter utilizzare queste risorse e per questo chiedo all’assessore Bertolaso di conoscere lo stato di avanzamento dei progetti previsti per Asst Mantova. Poiché i fondi devono essere utilizzati entro il 2026, chiedo all’assessore Bertolaso di fare il punto della situazione su Mantova, a che punto sono le spese, per dare conto all’opinione pubblica dell’impegno delle risorse ottenute”.