MANTOVA Il derby del Rigamonti di sabato è stato affidato a Davide Di Marco della sezione di Ciampino fermo per infortunio dal 27 ottobre scorso quando arbitrò Frosinone-Pisa. Di Marco torna dunque in campo dopo 160 giorni di inattività e solamente 5 partire dirette in stagione. Tra le curiosità da annotare, la coppia piemontese designata al Var (Serra-Gualtieri) è la stessa del match di La Spezia finito 1-1, mentre Serra era già al Var nel derby di andata al Martelli.