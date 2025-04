Volley Serie B2 femminile – Stradella in risalita, Viadana vede la salvezza

MANTOVA Una vittoria e una sconfitta il bilancio dei due sestetti virgiliani nell’ultimo turno di campionato nel girone C della B2 femminile. A centrare il successo è stata la Davis Stradella di Cristian Verri e Luca Zaghi, che a Mezzocorona ha piegato 3-1 (17-25, 25-16, 22-25, 9-25) il fanalino Basilisco Gms Trentino. Sabato prossimo a Stradella sarà ospite l’Isuzu Cerea. «La vittoria di Mezzocorona non è stata facile – afferma il presidente Vanni Rigoni – . I trentini non hanno mollato nulla e noi abbiamo temuto di non farcela. È arrivata comunque la seconda vittoria di fila in trasferta. Possiamo ancora puntare al play out salvezza, ma ci attendono altre gare toste, a cominciare da quella con Cerea». Rigoni svela un retroscena: «Avevo chiesto lo spostamento della gara con San Martino Buon Albergo, avendo alcune ragazze in gita scolastica. Ero d’accordo con le veronesi, ma da Roma han detto no». Sabato scorso 24 punti di Bellodi, 20 di Benetti.

Niente da fare per l’Alitest Dr.Media di Francesco Sgarbi e Dario Bonazzi, piegata proprio dall’Isuzu a Cerea per 3-1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-19). Dice Sgarbi: «Comunque un’ottima prestazione, contro un sestetto che fa leva sulla fisicità. Meritavamo di andare al tie break. Sabato al PalaFarina serve il successo col Pralboino, la cui classifica è compromessa. Vincere significgerebbe essere certi della salvezza».