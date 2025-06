Allenamento di forza: la tua risorsa per salute, funzionalità e longevità

MANTOVA – Quarto articolo della rubrica salute e benessere del Dott. Ongari. Scopri perché l’allenamento di forza è essenziale per bambini, adulti e anziani. E perché solo il Chinesiologo è il professionista qualificato per somministrarlo in sicurezza.

INTRODUZIONE: LA FORZA È LA BASE DELLA VITA

“Se vuoi vivere meglio e più a lungo, allenati e diventa forte”. Questa affermazione non è uno slogan motivazionale, ma una sintesi di ciò che ci conferma oggi la scienza e l’evidenza clinica. L’allenamento di forza – ovvero l’esercizio strutturato per aumentare la capacità contrattile del muscolo – è una delle strategie più efficaci per migliorare la salute, la postura, la mobilità e la qualità di vita a tutte le età.

Ma che cos’è, l’allenamento di forza? Te lo spiego.

ALLENAMENTO DI FORZA: DEFINIZIONE E BENEFICI GENERALI

L’allenamento di forza non coincide con “sollevare pesi in palestra” e nemmeno con esibire i muscoli come nel Bodybuilding. Significa applicare in modo mirato una resistenza ai muscoli per migliorarne la capacità di generare forza, potenza, controllo e resistenza. Può essere eseguito con elastici, corpo libero, piccoli sovraccarichi o macchine isotoniche, in base alla condizione individuale. Gli studi scientifici più recenti dimostrano che:

– migliora la sensibilità insulinica, la densità ossea, la salute cardiovascolare, capacità cognitiva (più del Sudoku!)

– previene il diabete e malattie metaboliche

– riduce la pressione arteriosa e abbassa il grasso viscerale (Westcott WL. (2012).

– migliora il tono dell’umore (Fragala et al., 2019; Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2022).

Una ricerca della Penn State University (Strength-training guidelines 2016) ha dimostrato che chi allena la forza almeno due volte a settimana ha il 50% in meno di rischio di mortalità rispetto a chi non lo fa (!!). Ma per essere efficace e sicuro, l’allenamento di forza va preceduto da una valutazione posturale, articolare e funzionale, soprattutto in presenza di patologie, lesioni o dolori muscolo-scheletrici. Solo così si possono scegliere gli esercizi adeguati, personalizzati e realmente terapeutici. E i benefici non si fermano alla salute generale: l’impatto più evidente è sulla funzionalità nella vita quotidiana.

VITA QUOTIDIANA: IL RUOLO FUNZIONALE DELL’ALLENAMENTO DI FORZA

Camminare, salire le scale, sollevare la spesa, piegarsi o rialzarsi: ogni gesto quotidiano è un atto di forza. Se il sistema muscolare è inefficiente, ogni movimento diventa un rischio o una fatica inutile, uno “sforzo”. L’allenamento di forza migliora la capacità di carico, la propriocezione, l’equilibrio, migliora la prestazione in qualsiasi attività (sportiva e non), oltre a ridurre la probabilità di cadute, lesioni muscolo-tendinee e sindromi da sovraccarico. Tuttavia, prima di potenziare un movimento, occorre capire come si muove il corpo: la valutazione posturale e articolare è il punto di partenza per impostare un lavoro sicuro. È qui che entra in gioco il Chinesiologo, esperto di “kinesis” movimento, abilitato per legge a somministrare esercizio terapeutico e per la performance.

FORZA E CRESCITA: ALLENAMENTO DI FORZA NEI BAMBINI

Contrariamente ai falsi miti, l’allenamento di forza è sicuro ed efficace anche nei bambini, se somministrato in modo corretto dal professionista laureato e in nessun modo fa rimanere bassi di statura.

La fisiologia con le Fasi Sensibili e l’American Academy of Pediatrics (2020) affermano che l’allenamento di contro-resistenza può iniziare dai 7 anni, con esercizi a corpo libero o resistenze leggere. I benefici sono molti:

– miglior sviluppo motorio e osseo

– miglior coordinazione e percezione del corpo

– aumento dell’autostima e del rendimento scolastico

– prevenzione di squilibri ponderali (di peso) e staturali e di infortuni.

Tutto parte da una valutazione dello schema motorio e posturale del bambino, per costruire esercizi su misura che accompagnino la crescita in sicurezza.

FORZA E PREVENZIONE: L’ALLENAMENTO DI FORZA NEGLI ADULTI

Nell’adulto, l’allenamento di forza contrasta sedentarietà, infiammazione e invecchiamento precoce. È un presidio per la salute metabolica (controllo glicemico), cardiovascolare (migliora la frequenza cardiaca a riposo), posturale (riduce lombalgie), mentale (riduce lo stress) e anche polmonare. Anche qui, valutare previamente la postura e la mobilità articolare con test morfo-funzionali consente di evitare sovraccarichi e selezionare gli esercizi corretti. Ed è proprio nell’età adulta che si pongono le basi per prevenire la osteopenia, osteoporosi, rigidità arteriosa “arterial stiffness” e sarcopenia (perdita muscolare progressiva).

FORZA E LONGEVITÀ: ALLENAMENTO DI RESISTENZA NELL’ANZIANO

Da circa 60 anni, si presenta la Sarcopenia: si perde il 3-8% di massa muscolare ogni decade. L’unica strategia e antidoto è l’allenamento di forza regolare. Il New York Post (2024) riporta che nei cosiddetti “super agers” i “super anziani”, hanno una sola abitudine in comune: l’allenamento di resistenza continuativo [Topol, 2024]. In questa fascia d’età, una valutazione chinesiologica è fondamentale, per pianificare un lavoro adattato, progressivo e realmente utile alla salute e all’autonomia.

IL RUOLO DEL CHINESIOLOGO: L’UNICO SPECIALISTA DELL’ESERCIZIO TERAPEUTICO

Il Chinesiologo Clinico, laureato magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67), è il professionista riconosciuto per legge per somministrare esercizio fisico adattato. Attraverso test posturali, analisi del movimento, valutazione della simmetria e mobilità articolare, identifica gli esercizi e i metodi compatibili con la condizione individuale, per costruire un percorso adatto ai suoi obiettivi. In presenza di infortuni o patologie (lombalgie, artrosi, instabilità), la somministrazione deve seguire le linee guida mediche-sportive vigenti, non può essere casuale né generica: va dosata, monitorata e adattata nel tempo. La forza è una medicina, e come ogni terapia, prima si valuta, poi si prescrive.

ALLENATI CON SCIENZA. MUOVITI PER VIVERE MEGLIO

Se pensi che l’allenamento di forza sia “per i culturisti” e per chi “vuole i muscoli da spiaggia”, è ora di cambiare paradigma. La forza è ciò che ti permette di camminare, respirare bene, rialzarti, vivere in autonomia e dignità. Allenarsi con metodo è un atto di cura, prevenzione e scelta di longevità e salute.

E solo il Chinesiologo ha la formazione e l’autorizzazione per guidarti in questo percorso, con il quale puoi prenotare la tua valutazione posturale e funzionale. “Il tuo Chinesiologo è la tua forza, e la tua forza è la tua salute”.

COME INTERVIENE IL CHINESIOLOGO

BAMBINI: L’allenamento di forza è sicuro ed efficace anche nei bambini

ADULTIi: L’allenamento di forza contrasta sedentarietà, infiammazione, invecchiamento precoce

ANZIANI: Allenamento di forza regolare per non far decadere la massa muscolare

IL TUO CHINESIOLOGO. La valutazione chinesiologica è fondamentale per pianificare un lavoro adattato

