“DAI SALICI”, dove la natura genera benessere

Il Centro di Castellucchio propone anche corsi di formazione professionale e percorsi di evoluzione individuale

CASTELLUCCHIO – Il Centro Naturopatia Umanistica e discipline Bio Naturali DAI SALICI, nasce dalla trentennale esperienza del nostro Staff maturata in importanti Strutture Sanitarie, Riabilitative e Centri di Crescita Personale e Professionale ad orientamento Umanistico. Il Centro nasce nell’aprile del 2017 grazie all’impegno di Roberta Tonelli, Naturopata Umanistica, Direttore e insegnante nei Corsi, che si occupa anche dei trattamenti individuali delle materie che insegna e che sono presenti nel calendario.

La Naturopatia Umanistica si occupa del benessere globale della persona, utilizzando tecniche che aiutano a comprendere le cause e risolvere i disturbi di tipo psicosomatico che chiedono di essere ascoltati. Questi disturbi spesso si manifestano con ansia, stress, insonnia, disturbi delle funzioni degli organi, calo di energia, senso di incompletezza, che inevitabilmente abbassano la qualità della vita. Tutto questo è a volte collegato ai ritmi che ci impone la società, così lontana dai nostri reali bisogni, che trasforma la quotidianità in un fardello spesso troppo pesante da sopportare.

La Naturopatia Umanistica, grazie ad una presa di consapevolezza di questi bisogni può fare molto per aiutare chi vi si rivolge a ritrovare un accettabile equilibrio per vivere in serenità. La prevenzione di vari disturbi e la presa di coscienza dei processi, fisici, energetici ed emozionali che regolano il nostro corpo e la nostra mente sono fondamentali per migliorare la Qualità della nostra Vita.

Per questo sempre più persone sentono la necessità di avvicinarsi a Centri o spazi di aggregazione che promuovono la cultura del benessere e della prevenzione. Anche le collaborazioni aperte con aziende di prodotti cosmetici, fito derivati, alimentari, evidenziano sempre più quanto il settore sia in crescita.

Come Centro di Naturopatia Umanistica “DAI SALICI” cerchiamo di promuovere questo modello di approccio al benessere, alla prevenzione e alla formazione professionale tramite Corsi e Percorsi con l’intento di rispondere alle esigenze delle persone che si rivolgono a noi. I nostri Corsi Professionali nascono dalla Bioenergetica, dall’Energetica Cinese e delle varie tecniche di Massaggio, occidentali e orientali, sono rivolti sia ai professionisti del settore, sia a tutti coloro che desiderano apprendere strumenti che possono diventare una futura professione o un percorso di conoscenza personale. Questi Corsi sono quanto di più efficace si possa trovare nel panorama del Trattamento Manuale, del Massaggio e dell’accoglienza alla persona che desidera migliorare la propria condizione di forma fisica ed interiore.

I Corsi di formazione che presentiamo nel calendario per il 2025 sono l’inizio di un progetto che vuole espandersi per far crescere un sogno e una realtà che può diventare uno strumento di realizzazione per molte persone che cercano una nuova realizzazione professionale.

Questi sono alcuni dei Corsi che abbiamo in calendario.

Massaggio Base

Si rivolge a tutti coloro che credono nell’importanza del Massaggio, del contatto corporeo e intendono porre le basi per diventare massaggiatori o anche solo per conoscenza ad uso personale. Scopo di questo corso è apprendere le manovre fondamentali comuni a tutti i massaggi

Massaggio Californiano

Big Sur

Dalle sequenze originali dell’Esalen institute di Big Sur, una tecnica che mira a dare contenimento, corporeità, sicurezza e fiducia in sé stessi. Rilassante, molto piacevole, si presta a varie declinazioni, dall’Estetica, all’integrazione corporea in Bioenergetica, all’ambito familiare e relazionale.

DLE: Drenaggio Linfatico

Energetico

Una tecnica semplice ed efficace, indicata:

– nella prevenzione delle stasi venose e linfatiche,

– per veicolare i liquidi localizzati,

– in abbinamento alle tecnologie e ai programmi anti cellulite.

Il Corso prevede nozioni di anatomia del sistema linfatico, circolatorio, la conoscenza di alcuni punti di attivazione dei meridiani energetici della Medicina Tradizionale Cinese.

Biomassaggio Energetivo

1° Livello

Corso introduttivo ad una Terapia a Mediazione Corporea proveniente dalla Scuola Bioenergetica Californiana e dal Massaggio Cinese Taoista. Questo è il primo approccio all’unione fra la Bioenergetica di Reich e di Lowen, codificato dalla Scuola di Parma. Questa tecnica permette di mobilitare e ammorbidire la corazza muscolare corporea, unità funzionale dei nostri atteggiamenti e comportamenti interpersonali e di relazione.

L’esperienza della Scuola di Parma mostra che questo Corso non è limitato all’imparare una nuova tecnica di Massaggio, ma all’entrare in contatto con un programma teorico ed esperienziale, in grado di portare ad una nuova manualità operativa, ad una nuova modalità di accoglienza verso la persona che vi si rivolge e ad un percorso di grande evoluzione interiore per l’operatore che si accinge ad apprendere questa tecnica.

Codificata nei primi anni ‘80 dalla Scuola di Naturopatia Umanistica di Parma, ha lo scopo di portare la persona che lo riceve, a comprendere prima ed elaborare poi, i blocchi energetici che costituiscono la così detta corazza muscolare caratteriale, causa di limitazioni alla motilità, alla libertà nel comportamento e nella percezione del proprio mondo emozionale.

Anche i Percorsi di Evoluzione Individuale nascono dagli assunti della Bioenergetica, della Psicologia Umanistica, dalla visione Taoista dell’esistenza e dallo Yoga.

Clinical Yoga

– rilassare il Corpo,

– rasserenare la Mente,

– ripartire con Spirito.

Una tecnica studiata per ritrovare forza, stabilità, mobilità ed equilibrio, fisico e interiore.

Grazie all’apprendimento di nuovi schemi di movimento diventa uno strumento per il benessere nel presente e prevenzione per il futuro. Clinical Yoga viene esposto con i termini dell’anatomia e della fisiologia occidentale, in modo personalizzato e scientifico.

All’interno del Centro opera un massofisioterapista che si occupa di Massaggio terapeutico per intervenire sui dolori, tensioni muscolari, stasi linfatiche, patologie.

E’ un aiuto per lo sport, coadiuvante nella riabilitazione post trauma e post intervento.

La presenza di una Dottoressa Erborista sarà in grado di consigliare i migliori prodotti ed integratori da abbinare ai trattamenti, e consulenze sui fiori di Bach. Gli spazi del Centro di Castellucchio sono a disposizione anche di altre realtà che si occupano di temi in linea con l’orientamento del Centro, per corsi, eventi, lezioni, seminari, incontri individuali o di gruppo.