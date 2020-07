Basket – Matteo Cassinerio anima del Progetto Academy: “Una scommessa già vinta”

MANTOVA Matteo Cassinerio è uno dei pilastri del Progetto Academy, in cui svolge una triplice funzione: nuovo capo allenatore del San Pio X in serie C Silver; vice allenatore degli Stings (A2) e Direttore tecnico nella Sesa Sustinente (C Gold). «Il Progetto Academy – spiega – è nato per i giovani del territorio, affinchè possano giocare e crescere in tecnica ed esperienza. Nella passata stagione la Sesa Sustinente ha disputato la C Gold con un team di soli “under” e altrettanto farà nella prossima sotto la guida di Stefano Purrone».

Prima dello stop all’attività, fu proprio Cassinerio, insieme a Ivan Ferrari e Cesarino Squassabia , a prendere in mano le redini dei “Falchi” quando coach Brentegani dovette lasciare per impegni di lavoro. «L’Academy – prosegue Matteo – dà la possibilità ai ragazzi abituati a giocare nei tornei under, di mettersi alla prova contro i senior, acquisendo così tecnica, esperienza e mentalità. Il Progetto si appresta a vivere il suo secondo anno di vita: il risultato agonistico è molto importante, ma è ancora più importante far crescere i nostri ragazzi, senza avere fretta, passo dopo passo. Nella scorsa stagione la Sesa ha pagato dazio sul piano dell’esperienza, ma nonostante lo zero in classifica e i molti infortuni, nessuno dei ragazzi si è scoraggiato, ma ha proseguito il suo percorso di crescita».

La novità di quest’anno è appunto l’adesione al Progetto del San Pio X, che Cassinerio guiderà nel torneo di C Silver. «Ma c’è da fare un piccolo distinguo – spiega – mentre a Sustinente il roster è formato solo da giovani, per scelta della società, nel San Pio X, accanto ai ragazzi del settore giovanile, atleti classe 2003, 2004 e 2005 che possono giocare anche nel campionato under 18, ci saranno tre giocatori senior: i confermati Daniele Faccioli e Matteo Steccanella, oltre alla new entry Leonardo Malagutti, che seppur ancora giovane, vanta un curriculum di tutto rispetto ed è reduce dall’esperienza nella Virtus Lumezzane. Se da un lato la C Gold è un campionato di qualità, molto impegnativo, la C Silver lo è un po’ meno. Il San Pio X lo affronterà con l’intenzione di divertirsi, come dicevo far crescere i suoi giovani e cercare di vincere più partite possibili. Questo augurio va anche al gruppo Sesa e a Stefano Purrone, affinchè la prossima avventura in Gold sia prodiga di soddisfazioni».