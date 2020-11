Regione, Mazzali (Fdi): Bene richiesta di rimborsi a cacciatori ma vogliamo chiarezza su chiusura caccia

MANTOVA “Ho condiviso la richiesta del collega Massardi, con il quale mi sono confrontata in questi giorni sul tema della caccia in “zona rossa”: non è di grande soddisfazione e non è quello che vogliamo, ma è necessario rimborsare i cacciatori per il grave danno che stanno subendo con l’interruzione dell’attività venatoria.

L’ultimo Dpcm non è chiaro su questo punto: possiamo correre, andare per boschi, praticare attività sportiva, da oggi andare anche a pescare ma non possiamo andare a caccia. Se vogliono fermare l’attività venatoria perché serve all’emergenza sanitaria, noi possiamo anche capirlo e metterci al servizio della comunità, come sappiamo benissimo fare. Ma ci devono spiegare perché un uomo non può andare a caccia all’interno del suo comune ma può fare una corsa nello stesso percorso. Perché un uomo non può andare da caccia in completa solitudine, senza incontrare anima viva, ma può fare una passeggiata con un amico mantenendo la distanza. E’ questo che non ci sta bene: la totale mancanza di oggettività nel divieto.

Se però il Governo vuole insistere con la chiusura, allora deve prevedere un rimborso o quantomeno agevolazioni economiche per il prossimo anno. Ci rivolgiamo anche a Regione Lombardia per quanto riguarda la sua parte”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia