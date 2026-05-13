Arredi multifunzionali nel cortile del Baratta

MANTOVA Il Comune parteciperà al Bando “Spazi in movimento” della Fondazione Monte di Lombardia, candidando il progetto “Baratta Outdoor”che prevede, in sintesi, la realizzazione di un sistema di arredi per le aree esterne del Centro Baratta che favorisca l’utilizzo multifunzionale degli spazi esterni.

Il progetto prevede l’allestimento di soluzioni di arredo per lo studio, per la lettura e la socialità e per la realizzazione di eventi di promozione culturale, potenziando, al contempo, anche i sistemi di accesso dall’esterno per garantire una completa accessibilità.

Il quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di 69.087,07 euro, di cui 62.178,36 euro quale richiesta di finanziamento e una quota di cofinanziamento per complessivi 6.908,71 euro composta dall’apporto di risorse inserite nel bilancio di previsione 2026. La proposta progettuale “Baratta Outdoor” è volta al raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento e implementazione di arredo e decoro urbano attraverso interventi di valorizzazione con attenzione ai servizi pubblici e alla promozione di attività culturali, così come richiesto dal Bando “Spazi in movimento” (codice 26A – Sviluppo locale) della Fondazione Monte di Lombardia. In caso di accoglimento del progetto da parte di Fondazione Monte di Lombardia, il Comune procederà al co-finanziamento degli interventi, dando atto che nessun onere aggiuntivo risulta a carico del bilancio pluriennale dell’Ente.