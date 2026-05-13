Porto Mantovano: ok al progetto per il Parco XXV Aprile

PORTO MANTOVANO Approvato dall’amministrazione comunale di Porto Mantovano il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del “Parco XXV Aprile” di Soave, intervento dal valore complessivo di 125mila euro che punta a rendere gli spazi più sicuri, moderni e fruibili per la comunità. I lavori partiranno in questi giorni e dovrebbero concludersi nell’arco di due mesi. L’opera rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 ed era stata candidata al “Bando Impianti Sportivi 2025” promosso da Regione Lombardia per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo. «Il progetto – specifica il sindaco Maria Paola Salvarani – era stato ammesso al contributo regionale, ma al momento non finanziato. Nonostante ciò, il Comune ha deciso di procedere ugualmente con la realizzazione dell’intervento utilizzando fondi propri di bilancio ridefinendo il progetto. Gli interventi riguarderanno il campo da tennis, l’unico regolamentare nel comune di Porto Mantovano, e il campo da calcetto. Anche Soave, quindi, avrà un campo completamente fruibile alla cittadinanza, vogliamo dare così un valore aggiunto a quell’area e a quella frazione».

Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato approvato dalla giunta comunale nel luglio 2025, mentre con determinazione del 15 aprile 2026 è stato affidato all’architetto Corrado Fantoni l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza; presentato lo scorso 21 aprile, prevede la riqualificazione del campo da tennis e del campo da calcio a cinque, compresi gli impianti di illuminazione. Per il campo da tennis è prevista la posa di un tappetino bituminoso e di un pacchetto di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti colorate conformi ai criteri ambientali minimi (Cam), oltre alla realizzazione delle nuove linee di gioco per tennis e calcio tennis. Per il campo da calcio a cinque, invece, è prevista la demolizione del pozzetto in calcestruzzo armato con successivo ripristino del fondo mediante ghiaia di pezzatura mista costipata, strato di binder e posa di un nuovo tappeto bituminoso colorato. L’intervento comprende inoltre opere di completamento sulle recinzioni e sui sistemi di drenaggio. L’intervento sarà finanziato interamente con risorse comunali così suddivise: 6mila euro destinati agli interventi straordinari sugli impianti sportivi, 34mila euro derivanti da avanzo vincolato 2025 e 85mila euro finanziati tramite specifici capitoli di bilancio. Il progetto ha già ottenuto l’“autorizzazione paesaggistica semplificata”, necessaria poiché l’area ricade all’interno del Parco del Mincio e nella zona di rispetto del Bosco Fontana, oltre al parere favorevole del Coni.