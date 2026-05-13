Viadana: l’appello ai candidati sindaci per l’ambiente

VIADANA Salute, ambiente e qualità dell’aria entrano nel dibattito elettorale. L’associazione Noi, Ambiente, Salute ha inviato una lettera aperta ai quattro candidati sindaco – Mara Azzi, Nicola Cavatorta, Lidia Culpo e Fabrizia Zaffanella – chiedendo quale sarà il loro approccio ai contenuti degli studi epidemiologici Viadana 1, 2 e 3, realizzati da Ats Val Padana e Università di Verona. Studi e documentazioni che, secondo Noi, Ambiente, Salute, avrebbero evidenziato “una verosimile correlazione tra le emissioni del distretto industriale locale e un’incidenza di patologie superiore alla media, in particolare nella popolazione pediatrica”.

“Ci rivolgiamo a voi candidati alla carica di sindaco, prima autorità sanitaria locale, per affrontare una questione che riteniamo prioritaria: la tutela della salute e dell’ambiente nel nostro territorio”, si legge nella lettera diffusa dall’associazione. Nel documento viene inoltre sottolineato come, nonostante gli studi realizzati negli ultimi anni, “le misure adottate localmente sono rimaste insufficienti e lontane da interventi efficaci in grado di contrastare concretamente le criticità emerse”.

L’associazione Noi, Ambiente, Salute evidenzia inoltre come il territorio viadanese rappresenti una realtà economicamente importante, sostenendo però che la tutela sanitaria non debba essere subalterna allo sviluppo industriale. “Il diritto alla salute è inalienabile e non può essere subordinato ad alcun interesse economico”, si legge ancora nella lettera. In chiusura l’associazione rivolge ai candidati una richiesta precisa sul futuro approccio amministrativo alle questioni ambientali e sanitarie del territorio: “Chiediamo quale sarà il vostro impegno concreto per passare dalla gestione degli effetti di queste criticità, documentate con rigore scientifico e di portata tutt’altro che trascurabile, alla loro prevenzione e alla rimozione delle cause, attraverso una strategia condivisa e misurabile nel tempo”.