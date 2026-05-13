Assalto notturno alla Favorita: colpo alla gioielleria Bluspirit

Alle ore 03,00 odierne i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova intervenivano presso il centro commerciale “la Favorita” di Mantova, in quanto era scattato l’allarme. Giunti sul posto i militari constatavano che ignoti, previa forzatura della saracinesca, entravano nel centro commerciale e con l’utilizzo di un martello ed un piede di porco aprivano una seconda saracinesca accedendo alla gioielleria “bluspirit” dove venivano infrante le vetrine ed asportati i gioielli e collane in esposizione. All’arrivo dei Carabinieri erano in funzione i fumogeni, sistema antifurto attivo nel centro commerciale. Il danno patito non è ancora stato quantificato. La cassaforte della gioielleria non è stata toccata. Indagini in corso da parte del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova.