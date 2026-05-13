Automobilismo Wec – Cressoni costretto al ritiro a Spa: “Peccato, ora testa a Le Mans”

FRANCORCHAMPS (Bel) La 6 Ore di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship si è chiusa anzitempo per Matteo Cressoni e la Mercedes-AMG GT3 #79 di Iron Lynx. Il weekend era iniziato in salita, con una qualifica complicata, ma il team aveva costruito una strategia di rimonta. L’episodio decisivo è arrivato dopo una sosta ai box, in una fase di traffico intenso: la vettura è finita fuori traiettoria su una zona sporca, perdendo aderenza e finendo contro le barriere, costringendo al ritiro. «È stato un errore di valutazione in una situazione difficile – ha spiegato Cressoni – mi dispiace per il team e per chi ci supporta”. Nonostante l’epilogo, restano indicazioni positive in vista della 24 Ore di Le Mans.