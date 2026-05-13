Roverbella, ok al bilancio 2025: conti solidi e più investimenti

ROVERBELLA Approvato con dal consiglio comunale di Roverbella il bilancio consuntivo per l’anno 2025; un bilancio che evidenzia l’importante mole di interventi compiuti dall’amministrazione guidata da Mattia Cortesi per dare al capoluogo e alle frazioni stimoli per un’ulteriore crescita sociale ed economica.

«Siamo dinanzi – ha sottolineato l’assessore al bilancio, Nicolò Andrione – a conti pubblici robusti e un’annata di forte realizzazione. Il rendiconto della gestione 2025 del Comune di Roverbella fotografa uno degli esercizi finanziariamente più solidi della storia recente dell’ente. Il risultato di amministrazione si chiude a poco meno di 5milioni e 500mila 5 euro, in crescita del 22,5% rispetto ai 4,4 milioni del 2024, con una quota libera e immediatamente disponibile pari a 944.073 euro che potrà essere destinata a nuove progettualità». A confermare la tenuta dei conti concorre il fondo cassa al 31 dicembre, salito da 1,65 a 2,95 milioni di euro (+1,29 milioni), in totale assenza di ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno: indicatore, questo, di piena autonomia finanziaria. Tutti gli equilibri di bilancio – parte corrente, parte capitale e complessivo – risultano positivi a ogni livello di analisi e nessun parametro di deficitarietà strutturale è stato rilevato.

«Il 2025 – ribadisce Andrione – ha segnato il culmine del piano di investimenti scolastici finanziato con risorse Pnrr. Il 2026 vedrà il completamento di diversi cantieri e l’avvio delle fasi conclusive del piano di rigenerazione dell’edilizia scolastica, con benefici durevoli per la comunità in termini di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualità degli spazi educativi».

Sul fronte delle entrate proprie, l’esercizio chiude con quasi milioni di entrate correnti a fronte di circa 6 milioni di spese correnti: un saldo positivo strutturale che attesta la sostenibilità della gestione ordinaria.

Alla luce di quanto esposto il sindaco e la giunta sono già al lavoro per l’intercettazione di nuovi finanziamenti per il triennio 2026 – 2028.