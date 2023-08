Artigianato in crisi. Mantova ha perso 4.154 imprese in 10 anni. E’ andata peggio solo in altre 11 province

MANTOVA In dieci anni a a Mantova hanno chiuso 4.154. imprese artigiane, per un calo percentuale del 23,4% che piazza la nostra provincia al 12° posto a livello nazionale. Un piazzamento di cui non si può certo andare fieri, ma che fotografa la situazione difficile non solo di Mantova ma di gran parte dell’Italia. A fare il punto di questa emorragia di impresse artigiane è l’Ufficio Studi di Cgia Mestre, che ha stilato questa graduatoria mettendo a confronto i numeri del 2012 con quelli del 2022. In questi dieci anni a Mantova si è passati dalle 17.720 imprese del 2012 alle 13.566 censite al 31 dicembre dello scorso anno. Mantova è la provincia lombarda che ha denunciato il calo percentuale più alto, seguita a distanza da Cremona, Pavia e Como (rispettivamente -21,4%; -21,3% e -20,9%). A livello nazionale dal 2012 gli artigiani sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 per cento) e in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente.