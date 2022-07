Stroncato da un infarto in spiaggia a Gabicce un 64enne mantovano al primo giorno di vacanza

MANTOVA Erano appena arrivati a Gabicce Mare, dove dovevano trascorrere sulla nostra riviera una settimana di relax e divertimento. Ma l’entusiasmo del primo giorno di vacanza per una coppia di 60enni, marito e moglie, residenti nell’hinterland, si è tramutato in tragedia. È successo lunedì scorso intorno alle 15.30. La coppia arriva in spiaggia. Lui, 64 anni, si avvicina all’acqua, la moglie si ferma sotto l’ombrellone. L’uomo passeggia e percorre una ventina di metri dalla riva: nel punto in cui si trova tocca ancora comodamente, le onde gli arrivano solo sotto il ginocchio. All’improvviso però si sente male e si accascia. Il bagnino di salvataggio dalla sua torretta vede la scena e lo raggiunge immediatamente. Lo porta e riva e inizia la procedura di rianimazione. Qualcuno chiama i soccorsi. Prima arriva sul posto l’ambulanza senza medico, poi quella col medico dal 118 di Pesaro. Ma è tutto inutile: nonostante le operazioni di rianimazione si prolunghino, anche con l’uso del defibrillatore, il cuore dell’uomo non riesce a ripartire. Con ogni probabilità, si è trattato di un infarto al miocardio, come indica un primo responso conseguente a una ispezione cadaverica esterna disposta dalla procura. Sul posto, per i rilievi, sono poi intervenuti gli uomini della Guardia costiera di Gabicce.