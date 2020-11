Assegni di studio della Fondazione Franchetti: per gli studenti un capitale complessivo di 80.000 euro

MANTOVA – Ammonta ad 80.000 euro la cifra disponibile in assegni di studio per l’anno accademico 2020/20121. A metterla a disposizione è, dal 1906, la Fondazione Giuseppe Franchetti. Le borse di studio, come spiegato dal presidente della Fondazione Aldo Norsa, sono destinate a studenti universitari e post-universitari appartenenti a famiglie che vivano in condizioni economiche non agiate e che dimostrino capacità e impegno nel percorso di studi, in Italia o all’estero. Gli assegni vanno singolarmente da circa 1.000 a 2.600 euro. Altra importante opportunità per gli studenti, questa volta solo della Facoltà di Ingegneria, è quella di richiedere gli assegni per la Ploner, che offre un sostegno di 10.000 euro per i neo iscritti al corso di laurea. Particolarità di tale borsa di studio è la possibilità di rinnovarla di anno in anno, nel caso in cui i risultati raggiunti siano di alto livello e restino costanti. La somma di 10.000 euro può, in tal caso, essere ricevuta ad ogni anno accademico. La scadenza del bando per richiedere gli assegni di studio della Fondazione Franchetti è fissata al 29 gennaio 2021, anziché a metà dicembre, come nelle precedenti edizioni. L’auspicio di Aldo Norsa e dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, composto anche da Emanuele Colorni, Susanna Sassi, Frediano Sessi e Giampaolo Galeazzi, è che il numero di studenti richiedenti sia il più alto possibile, in modo da poter essere d’aiuto a loro e alle famiglie, soprattutto in un momento complesso come quello che a livello mondiale si sta attualmente vivendo. Per informazioni circa gli assegni di studio è possibile rivolgersi al numero 0376 – 320567.