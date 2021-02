Assembramento di clienti: la Polizia chiude la Taverna del Cento

MANTOVA Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati predisposti dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori con l’interazione di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali, finalizzati, altresì, ad evitare comportamenti contrastanti con le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento della diffusione della pandemia da “Covid-19“, nella serata di ieri gli uomini della Questura di Mantova nell’ambito delle suddette verifiche hanno individuato una decina di clienti, in buona parte con precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità, assembrati tra di loro, mentre consumavano tranquillamente bevande alcoliche in piedi nei pressi dell’ingresso del Bar “Taverna del Cento” di Via Cavour, nel Centro storico cittadino.

Il locale in questione, nei mesi scorsi ed anche nel recente passato, era stato più volte fatto oggetto di lamentele ed esposti da parte di cittadini abitanti nella zona, esasperati dalla situazione di degrado e di disturbo della quiete pubblica che, specialmente nelle ore serali ed in quelle notturne, la clientela del locale aveva generato, accalcandosi all’esterno, anche sulla pubblica via, a consumare bevande alcooliche e quant’altro, tant’è che in più occasioni le Pattuglie della Questura, dei Carabinieri e della Polizia Locale erano dovute intervenire per far cessare le varie situazioni di illegalità che si erano venute a creare. Nel corso di alcuni di questi controlli, inoltre, era stata rilevata la presenza di persone pregiudicate, tant’è che nello scorso mese di marzo il Questore aveva deciso di chiudere la “Taverna del Cento” per 8 giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS; in un’altra occasione la Polizia Locale aveva dovuto sanzionare il predetto Esercizio Pubblico per violazione delle norme che regolano la fruizione del plateatico.