Assembramento di tiratardi, bar multato

MANTOVA – Una trentina di persone assembrate sia all’interno che all’esterno del locale: non male per un lunedì sera, anzi notte, visto che era l’una e mezza di mattina, se non fosse che ci sono delle precise norme per il contrasto alla diffusione del Covid, e quelle relative al distanziamento sociale affisse all’ingresso dello stesso locale in questione, il bar L’Habanera di Corso Vittorio Emanuele, noto anche come Il Cubano. La trentina di clienti più o meno assembrati si è ricordata improvvisamente di avere tirato troppo tardi e ha così sciolto le righe quando ha visto comparire all’orizzonte l’auto del Radiomobile del Carabinieri di Mantova. I militari si sono fermati nonostante il fuggi-fuggi e hanno infine proceduto nei confronti della titolare, che è stata sanzionata con un verbale da 400 euro per non avere adottato le misure necessarie per evitare assembramento nel proprio locale e nelle sue pertinenze (ovvero nella parte esterna). La donna avrebbe cercato di giustificare la situazione dicendo ai carabinieri dui avere chiesto più volte ai suoi clienti di mantenere le distanze e di non radunarsi tutti attorno al bancone e ad alcuni tavoli, «ma nessuno mi ha voluto ascoltare», avrebbe infine detto. I carabinieri le hanno allora spiegato che vedendo che non riusciva a controllare la situazione poteva chiedere il loro intervento, che alla luce dei fatti aveva praticamente messo fine all’happy hour prolungato. Una spiegazione più che chiara che è costata alla titolare del locale 400 euro, che potranno comunque essere ridotti se la sanzione verrà pagata entro cinque giorni dalla data del verbale.