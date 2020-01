Ingredienti sospetti: il cane Grom trova la marijuana e il cuoco finisce in carcere

SUZZARA Sarà stato anche un cuoco ma nei vesaetti di vetro che aveva in casa non c’erano ingredienti segreti per le sue ricette ma 132 grammi di marijuana. A trovarli nella mattinata di oggi, 17 gennaio, durante una perquisizione nell’abitazione di F.I., un cuoco 47enne di Suzzara, è stato il cane Grom del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Orio al Serio, intervenuti in ausilio dei loro colleghi della stazione di Suzzara. Appena entrati nell’abitazione del 47enne, Grom, un labrador addestrato per i servizi anti-droga, si è diretto immediatamente nella camera da letto. Il crescente nervosismo palesato dal padrone di casa è stato il segnale che Grom aveva fiutato giusto. Nella stanza infatti c’erano alcuni vasetti con la marijuana. Il labrador però non si fermava alla camera da letto ma puntava anche alla soffitta dove i carabinieri trovavano una stanza in cui era stato allestito un essiccatoio per le foglie di marijuana. Oltre ai 132 grammi di stupefacente i carabinieri hanno sequestrato anche una lampada alogena e un trasformatore di corrente con relativo timer. Il cuoco 47enne è stato infine tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.