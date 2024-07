Calcio Terza Categoria – Il Moglia si assicura Parmeggiani. Braga: “E non finisce qui”

MOGLIA Leonardo Parmeggiani, centrocampista ex Rivara, che in passato ha giocato anche con Sanmartinese e Quarantolese, è l’ultimo colpo in entrata del Moglia. I bianconeri del presidente Stefano Costa e di Alessandro Mutti saranno ancora impegnati in Terza Categoria. Il mercato in entrata non è ancora concluso: all’appello mancano un centrocampista e un attaccante esterno.

«Il mercato di quest’anno non è affatto facile – afferma il diesse Mattia Braga – . Ciononostante, siamo parecchio contenti delle nostre mosse. Sono convinto che i giocatori fin qui ingaggiati possano farci compiere il salto di qualità. In fondo, è quello che inseguiamo. L’obiettivo di quest’anno, infatti, è disputare un campionato di vertice. Vogliamo essere protagonisti e frequentare l’alta classifica. Per questo stiamo cercando di allestire un organico all’altezza. Nei prossimi giorni puntiamo a rinforzarlo».